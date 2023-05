Ein rätselhafter Taucheranzug

Sie wurde allerdings kurz vor der geplanten Flucht von der ungarischen Grenzpolizei geschnappt und in die DDR ausgeliefert und kam dort ins Gefängnis. 2021 kam sie als Ehrengast zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung in Stadtschlaining und sah nach 44 Jahren ihren Taucheranzug wieder. „Ich hätte ihn nicht wieder erkannt, das ist so lange her, unglaublich“, sagt Engelschalk im Interview in der Jubiläumssendung anlässlich „100 Jahre Burgenland“.

Der selbstgebastelte Taucheranzug ist eines der außergewöhnlichsten Ausstellungsstücke in der Jubiläumsausstellung und so ungewöhlich er ist, ist auch die Geschichte wie der Anzug entdeckt wurde. „Wir haben in einem Museum in Körmend einen Taucheranzug gefunden und wollten dazu unbedingt eine Geschichte haben. Aber es war ganz schwierig, weil keine Aufzeichnungen mehr vorhanden waren, um den Besitzer dieses Taucheranzuges ausfindig zu machen. Durch Freunde bei der ungarischen Grenzpolizei bin ich dann auf eine Frau in der ehemaligen DDR gestoßen“, erzählt Chronist Wolfang Bachkönig. (Sendungshinweis: „Menschen mit Geschichte(n)“, 15.5.2023).