Nico Wiener behauptet sich unter Weltbesten

Wiener stand bereits zum zweiten Mal in Folge im Finale des „Vegas Shoot“. Dieses Event sei mit nichts im gesamten Jahr zu vergleichen ist, meinte Wiener. Es sei wie die Super Bowl des Bogenschießens und wenn man da das Finale mache, habe man eigentlich schon sehr viel erreicht. Nur 25 von insgesamt 260 Compound-Bogenschützen schafften es ins Finale. Platz zwölf im Endergebnis kann sich also mehr als nur sehen lassen. Er sei mit seiner Leistung sehr zufrieden, bilanzierte Wiener. Die Schüsse seien sehr gut gewesen und auch die Stimmung sei sehr gut gewesen.

Wiener: Einmalige Stimmung

Mehr als 8.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Finaltag live in der Halle dabei. Das sei für Bogenschützen etwas Einmaliges, so Wiener. Es sei etwas ganz Besonderes, wenn man zum Einmarschieren aufgerufen werde und voll abgefeiert werde. Er habe das jetzt zum zweiten Mal in Folge erlebt und es sei immer wieder schön, diese Stimmung miterleben zu können. Die Reise in die Glücksspielmetropole Las Vegas hat sich für Nico Wiener definitiv ausgezahlt.