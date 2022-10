„100 Objekte – 100 Geschichten“

Posaune, Flügelhorn & Co

In der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining wird versucht, ein möglichst umfassendes Bild des Burgenlandes darzustellen, dabei darf die Blasmusik nicht fehlen. Denn was wäre eine Veranstaltung im Burgenland ohne örtlichen Blasmusikverein? Auf Burg Schlaining zu sehen: Posaune, Flügelhorn & Co.