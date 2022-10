Das Trikot von Andreas Ivanschitz

Das „Wir-Gefühl“ war gerade bei dieser Heim-Europameisterschaft besonders spürbar, erinnert sich Ivanschitz: „Es war ein tolles Ereignis. Klar sind wir sportlich nicht über die Gruppenphase hinaus gekommen – das war etwas enttäuschend. Aber die Wochen der Vorbereitung, diese Tage davor, diese Euphorie der Menschen auf den Straßen und im Stadion. Das war schon großartig. Und ich glaube, viele Menschen haben schöne Erinnerungen an 2008.“

Debut mit 16 Jahren bei Rapid

Ivanschitz war aber nicht nur als Teamspieler erfolgreich, er feierte mit 16 Jahren sein Debut bei Rapid, spielte bei Salzburg in Griechenland, Deutschland, Spanien, den USA und in Tschechien. „Ich habe auch Glück gehabt, diese ganzen Erfahrungen gesammelt zu haben. Die verschiedenen Länder auch kennengelernt zu haben, die verschiedenen Kulturen und Sprachen. Ich glaube, auch auf sportlicher Ebene konnte ich mich mit den Besten messen“, so Ivanschitz.

Heimat ist das Burgenland

Auch wenn Ivanschitz gerne unterwegs war – das Burgenland hat einen besonderen Platz in seinem Herzen. „Heimat ist definitiv das Burgenland für mich. Da ist meine Familie, auch die Familie meiner Frau. Wir versuchen so viel wie möglich im Burgenland zu sein, auch wenn wir jetzt in Wien leben. Die Wege sind jetzt kürzer als früher.“

Nachwuchskoordinator bei Vienna

Heute ist Andreas Ivanschitz Nachwuchskoordinator bei der Vienna und möchte mit einem gut durchdachten Nachwuchskonzept die Kinder und Jugendlichen beim ältesten Fußballverein Österreichs fördern.

Denn auch er wurde von seinen Trainern gefördert und sein Führungsqualitäten von Hans Krankl 2003 erkannt. Der Teamchef machte ihn mit 19 Jahren zum jüngsten Nationalteam-Kapitän, bis heute gibt es keinen jüngeren.