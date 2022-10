Kabarettpremiere: Schütter in der Kulisse

„Verwahrlost aber high“ heißt das erste Soloprogramm von Günter Schütter – vergangene Woche ist in Wien Premiere gefeiert worden, und zwar in der „Kulisse“. Die Premiere war ausverkauft. Günter Schütter stellt sich auf der Bühne Gott und dem Teufel. Beide sind in seinem Programm übrigens weiblich.

ORF

Geschichten vom Essen mit der Oma

Der Pinkafelder nimmt sich bei seinem Kabarett kein Blatt vor den Mund und teilt mit dem Publikum auch Kindheitserinnerungen, etwa vom Essen bei und mit der Oma. Schütter erzählt aber auch in vielen Gesangseinlagen aus seinem Leben. Nach der Premiere von „Verwahrlost aber high“ ist der Künstler überglücklich.

ORF

Weitere Auftritte auch im Burgenland

"Es war ein absoluter Wahnsinn. Ich habe die Kulisse ausverkauft und das ist für einen Typen, der aus dem Südburgenland kommt ganz einfach Wahnsinn.

Schütter bei der Kabarettpremiere

Sendungshinweis „Burgenland heute“, 19.10.2022

Ich bin unheimlich stolz auf diese Leistung, die ich da gebracht hab. Man könnte sagen, ich könnte jetzt die Karriere beenden, weil das ist der Höhepunkt", so Schütter. Das Karriereende wird aber noch warten müssen. Günter Schütter tritt im November in Bildein und im Offenen Haus Oberwart auf.