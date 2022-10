Julia Dujmovits’ Goldmedaille

Die olympische Goldmedaille von Julia Dujmovits erinnert an einen ganz besonderen burgenländischen Sportmoment. Die Sportlerin aus Sulz bei Güssing selbst war nach ihrem Olympiasieg 2014 sprachlos. „Ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die mir die Daumen gedrückt haben, vor allem im Burgenland. Es ist echt unglaublich und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, so die Südburgenländerin damals.

Begonnen hat alles im Alter von neun Jahren. Julia Dujmovits bekam ihr erstes Snowboard geschenkt, mit elf Jahren fuhr sie ihre ersten Rennen und schon damals träumte sie von Olympia: „Ich glaube, für jeden, der Rennen fährt, ist es immer ein Traum.“

Baby im Anflug

Julia Dujmovits ist nicht nur Olympiasiegerin, sie gewann fünf Weltcupsiege, musste viele Verletzungen hinnehmen, holte zweimal WM-Silber, beendete bereits einmal ihre Karriere, um kurz nach dem Comeback wieder eine WM-Medaille zu holen.

Ende August gab sie ihr endgültiges Karriereende bekannt. Es warten neue Prioritäten und Herausforderungen, wie sie sagte: Bye, bye Leistungsport, Hallo Baby: Julia Dujmovits erwartet im Jänner ihr erstes Kind – mehr dazu in Baby im Anflug: Julia Dujmovits erklärt Rücktritt.