Ein „typischer Kumpf“

Gottfried Kumpf stammte aus Salzburg. Er wuchs in Annaberg auf, wo sein Vater Arzt war. Auch Kumpf hatte mit dem Medizinstudium begonnen, doch seine Liebe zur Kunst war stärker und so widmete er sich bald ganz der Malerei. Aus seinen Kinderzeichnungen entwickelte er seine Bilderwelten in bezaubernd naiver Art.

Fotostrecke mit 14 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Neue Heimat in Breitenbrunn

1968 entdeckte er einen alten Streckhof in Breitenbrunn und begann ihn liebevoll zu restaurieren. Die pannonischen Weite hatte es Kumpf angetan, in seiner neuen Heimat setzte er sich für die Erhaltung des Naturschutzgebietes Lange Lacke ein. Sein Ölbild „Löffler über der Langen Lacke“ wurde zum Symbol der Kampagne für den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel.

ORF

Sendungshinweis „100 Objekte – 100 Geschichten“, 10.10.2022, ORF 2 Burgenland

Gottfried Kumpf wurde zu jenem Künstler, der die pannonische Landschaft mit seinen Bildern einem breiten Kunstpublikum nahebrachte, der sogenannte „Asoziale“ wurde zu seinem Markenzeichen. Anfang September dieses Jahres starb Gottfried Kumpf im Alter von 92 Jahren.