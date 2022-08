Die 71 toten Flüchtlinge von Parndorf

Symbolisch für die Flüchtlingstragödie sind in der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining zwei Zeitdokumente ausgestellt: Ein Foto mit dem damaligen Landespolizeidirektor Hans Peter Doskozil und der ehemaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, sowie das Drehbuch zu einem Theaterstück von Peter Wagner mit den Titel „71 oder der Fluch der Primzahl“. Das Foto wurde am 27. August 2015 in Eisenstadt aufgenommen, das Theaterstück am 4. Jänner 2017 uraufgeführt.

Am 27. August wurde auf der A4 bei Parndorf ein abgestellter Lkw entdeckt. Es sollen sich etliche Leichen im Laderaum befinden. Fast im Minutentakt kam eine Schreckensmeldung nach der anderen. Selbst am späten Nachmittag war der ganze Umfang der Tragödie noch nicht klar. Anfang ging man noch von maximal 50 Personen aus, die gestorben sind. Erst am nächsten Tag stand fest, 71 Menschen sind in dem Kühl-Lkw erstickt. Die damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, an diesem Tag eigentlich auf einer Informationstour im Burgenland, zeigte sich an diesem Tag schwer erschüttert.

Zwei Jahre später wurde elf Männern in Ungarn der Prozess gemacht. Vier von ihnen stehen als Hauptangeklagte wegen Mordes vor einem Gericht in Kescemet (Ungarn). Ihnen drohte lebenslange Haft. Das Urteil nach einem einjährigen Prozess lautete 25 Jahre Haft.

Auch mit dem von Peter Wagner inszinierten Theaterstück „71 oder der Fluch der Primzahl“, an dem 21 Autorinnen und Autoren mitgewirkt haben, wurde ein Versuch unternommen, diese Tragödie zu verarbeiten – verstehen kann man sie ohnehin nicht.