Er zeigt zum einen die Geschichte der Esskultur im Burgenland und stellt dar, was typisch burgenländisches Essen ist. Und man kann sogar das eine oder andere typisch burgenländische Rezept digital nachkochen. Entstanden ist das interaktive Kochbuch im Gut Purbach unter der Anleitung des prominenten Koches Max Stiegl.

ORF

Typisch burgenländische Gerichte

„Erstens ist es einmal schön zu 100 Jahre Burgenland zu kochen. Grammelpogatscherl sind burgenländisch, Paradeiskraut oder Burgenlandkipferl – das sind so Klassiker. Das sind typische Gerichte, so sind ja auch der Bohnenstrudel oder das Krautfleisch burgenländisch. Die neuen Statussymbole sind ja nicht das teure, sondern das rare – und da sind wir im Burgenland bestens bedient. Ich sehe das Burgenland immer als eine Boutique und das ist so schön“, so Stiegl.

Und so zeigt der Esstsich auf Burg Schlaining ein Stück burgenländische Identität, die aus den Einflüssen der Küchen im pannonischen Raum hervorgegangen ist.

„100 Jahre – 100 Objekte“ Die burgenländische Esskultur

(Sendungshinweis: „100 Objekte – 100 Geschichten“, 22.8.2022)