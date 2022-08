Hans Goger am Himalaya

Am zweiten Juli 2005 erreichte Hans Goger als bisher einziger Burgenländer den Gipfel des Himalaya. Das sicherte ihm auch einen Platz in der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining. In seinem ersten ORF-Interview nach dem Gipfelsturm erinnert er sich an diesen Tag.

Große Abenteuerlust

„Wenn man auf dem höchsten Berg der Welt steht, dann muss man versuchen, es zu genießen, dass man das gemacht hat und dann muss man so schnell wie möglich wieder runter“, so Hans Goger.

Sendungshinweis „100 Objekte – 100 Geschichten“, 15.8.2022, ORF 2

Im Brotberuf ist Hans Goger Masseur. Der Beruf gibt ihm die Kraft, aber auch die Möglichkeit, seine Abenteuerlust auszuleben. Diese Lust führte ihn von Amerika über Afrika bis nach Nepal, wo er auch ein Hilfsprojekt unterstützt. Seine Reisen finanziert er mit Vorträgen, Büchern und Filmen.