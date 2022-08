„100 Objekte – 100 Geschichten“

Grenzstein mit Telefon

Ein Grenzstein mit einem eingebauten Telefon ist in der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining zu sehen. Was wie ein Filmrequisit aus einem alten James-Bond-Film aussieht, war in Wirklichkeit Teil des ab 1965 technisch hochgerüsteten Eisernen Vorhangs.