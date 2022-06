Die erste pannonische Platte von Toni Stricker

Der Pannonische Tanz von Toni Stricker ist die erste Melodie auf seiner Langspielplatte „Pannonische Balladen und Wiener Tänze“. Besucherinnen und Besucher können sie in der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining bewundern. Das kunstvolle Plattencover gestaltete sein Freund Gottfried Kumpf. Auf der Rückseite ist Toni Stricker mit dem Gitarristen und langjährigen Freund Peter Marinoff zu sehen. Mitte/Ende der 70er Jahre hat Toni Stricker seine erste LP mit Marinoff aufgenommen. Die Arbeit an den Pannonischen Balladen und Wiener Tänzen geht einher mit dem Umzug Toni Strickers von Wien nach Bad Sauerbrunn.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Toni Stricker arbeitete als Arrangeur und Komponist für Stars wie Peter Alexander und Hans Moser. Auch mit Helmut Qualtinger, Erika Pluhar und Andre Heller verband Toni Stricker damals eine enge Zusammenarbeit. „Eines Tages ist mir das alles zu viel geworden, ich wollte nicht gesagt bekommen, dass die Musik so und so auszuschauen hat. Ich habe zwar meine Handschrift gehabt, aber es war nicht das, was ich wollte“, so Stricker. Seine Pannonische Musik findet auch H.C. Artmann besonders.

Sendungshinweis „100 Objekte – 100 Geschichten“, 16.6.2022, ORF 2 Burgenland

Durchbruch mit „Brot und Wein“ und „Ernte“

Andre Heller ermutigte Toni Stricker schließlich weiterzumachen. „Andre Heller hat gesagt: ’Du, das ist wunderbar. Mir gefällt das. Das ist, wie wenn man in einen Raum kommt, wo frische Luft drinnen ist“, erzählte Stricker. Mit den LPS „Brot und Wein“ und „Ernte“ – beide wurden von Andre Heller produziert, gelang Toni Stricker schließlich der Durchbruch. 1981 erhielt der Geiger für die in Schlaining ausgestellte LP „Pannonische Balladen und Wiener Tänze“ den Deutschen Schallplattenpreis.