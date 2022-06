Die Wettkampfhandschuhe von Nicole Trimmel

Die Kickboxhandschuhe in der Ausstellung gehören einer der erfolgreichsten burgenländischen Sportlerinnen. Nicole Trimmel aus Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gewann mit dem Exponat in der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining ihren letzten Weltmeistertitel- 2013 in Ankara in der Türkei. Insgesamt wurde die Osliperin acht Mal Weltmeisterin und fünf Mal Europameisterin. Dazu holte sie unzählige Staatsmeistertitel sowie EM-und WM-Vizemeistertitel. Jede Medaille hat für die heute 39-jährige eine große Bedeutung.

„Für jede Sportlerin/jeden Sportler hat so eine Medaille einen besonderen Stellenwert. Denn es ist selbst erkämpft und nichts, was man verliehen bekommen hat – man hat im Ring oder auf der Matte dafür gekämpft und eventuell auch den einen oder anderen Schlag dafür abbekommen. Es steckt im Training auch viel dahinter, wenn man so eine Medaille dann anschaut, hat das einen großen Stellenwert“, so Trimmel.

Erfolge und Niederlagen waren lehrreich

Die Inschrift im Handschuh hat mehrere Bedeutungen – vor allem war sie aber für die Kickboxerin eine mentale Stütze bei ihren Wettkämpfen. Lehrreich waren für Nicole Trimmel aber nicht nur ihre Erfolge. Aus den Niederlagen und schwierigen Situationen würde man viel mehr für das Leben mitnehmen und einen Plan machen – es gehe natürlich nie alles gut, aber aus diesen Situationen nehme man am Meisten mit, sagte Trimmel.

Sendungshinweis „100 Objekte – 100 Geschichten“, 06.06.2022, ORF 2 Burgenland

Zu ihren wichtigsten und schönsten Siegen gehört ihr letzter beim „One last Fight“ zu Hause in Oslip. Der Sport spielt auch heute noch, fünf Jahre nach dem Karriereende, eine zentrale Rolle im Leben von Nicole Trimmel. „Ich fahre gerne mit dem Rad – auch Krafttraining taugt mir nach wie vor. Kickboxen ist noch immer ein Thema – es ist nach wie vor die schönste Sportart für mich“, sagte Trimmel. Heute ist Nicole Trimmel eine erfolgreiche Trainerin und Geschäftsfrau – und motiviert andere egal, ob jung oder alt, Sport zu betreiben.