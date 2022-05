„Miss Burgenland“-Schleife

Eine weiße Schleife bekam die „Miss Burgenland 1976“ als Preis – allerdings bei einer Wahl in New York. „Die burgenländische Gemeinschaft hat Burgenländerinnen im Ausland gesucht und hat gemeint, man muss mich auch beehren. Dann hat einer gemeint, du bist so süß, ich muss für dich wählen und so bin ich Miss Burgenland geworden“, erzählte Mary Ann Lang, die „Miss Burgenland 1976“.

Von New York nach Unterrabnitz

Zusätzlich zur Schleife bekam die Miss Burgenland auch eine Reise ins Heimatland ihrer Vorfahren geschenkt. Auf dieser Reise ins Burgenland lernte die ehemalige Miss ihren späteren Ehemann Emil in Unterrabnitz kennen. „Eigentlich war er mir recht sympathisch und ich bin ihm auch sympathisch gewesen“, erzählte Mary Ann. „Sie ist dann wieder zurück in die USA, ist dann aber nach kurzer Zeit wieder gekommen und da ist der Funke dann über gesprungen“, so Ehemann Emil Lang.

Sendungshinweis „100 Objekte – 100 Geschichten“, 23.05.2022, ORF 2 Burgenland

Wenige Monate später läuteten die Hochzeitsglocken. Die Misswahl in New York hat das Leben von Mary Ann auf den Kopf gestellt.