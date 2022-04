Regionaler Bio-Einkauf immer gefragter

Mehr als 80 verschiedene Bio-Produkte gibt es im Hofladen von Robert Tomschitz. Bio-regional-saisonal: Diese drei Aspekte bestimmen das Angebot. Verkauft wird die frische Ware aus Pöttsching (Bezirk Mattersburg) auch direkt in Pöttsching. Dort werden Obst, Gemüse und die mittlerweile rund 600 Hühner gehegt und gepflegt.

Nachfrage steigt ständig

Die fleißigen Eier-Produzentinnen logieren in drei mobilen Ställen, die Standorte wechseln wöchentlich. Die Nachfrage wachse stetig, so Robert Tomschitz. Die Pandemie habe diesen Trend noch beschleunigt. Die Kundinnen und Kunden würden von bis zu 30 Kilometern, aber natürlich auch direkt auf dem Ort kommen. Das Publikum sei also bunt gemischt, so Tomschitz.

Angebot noch erweitert

Das Unternehmen ist kreativ und einfallsreich. Das neueste Projekt: In einem ehemaligen Weinkeller sprießen seit kurzem Pilze. Bei 13 Grad Raumtemperatur und entsprechender Luftfeuchtigkeit gedeihen Seitlinge, Shiitake-Pilze und Champignons prächtig – unabhängig vom Wetter und das ganze Jahr über. Innerhalb von acht Wochen können die frischen, eiweißreichen Pilze geerntet und sofort verkauft werden.

Und auch im unbeheizten Folientunnel sprießt das Bio-Gemüse. Im Winter waren es Rucola, Asia und Schnittsalat – derzeit sind es tausende Häupl grüner Salat. Später folgen dann zum Beispiel Radieschen, Tomaten und Gurken. „Für uns ist es wichtig, dass wir das ganze Jahr über unsere Kunden mit frischem, regionalen, saisonalen Bio Lebensmitteln beliefern können, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, die alle aus der Umgebung kommen, produzieren“, so Sabine Müller.

Nachhaltig einzukaufen zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus: Die Produkte sind frisch, lange CO2-intensive Transportwege fallen weg und man unterstützt auch die regionale Bio-Landwirtschaft.