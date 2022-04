Die Geschichte der Kulturzentren

Der Sessel stammt aus dem im Jahr 1976 eröffneten Kulturzentrum in Mattersburg. Auch das Modell des 2022 zu einem modernen Veranstaltungsort umgebauten Kulturzentrums in Mattersburg soll die Besucherinnen und Besucher in Schlaining an das österreichweit einzigartige Experiment erinnern. Der damalige Kulturlandesrat Gerald Mader forderte „Kultur für alle“. „Im Sinne einer dezentralen Kulturpolitik des Landes, nicht nur in einer Stadt ein Kulturzentrum zu errichten, sondern in allen Bezirken“, sagte Mader damals.

Bildung und Unterhaltung

Noch vor der Eröffnung des KUZ Mattersburg startete der Bau des Kulturzentrums in Güssing. Die Häuser sollten multifunktional und ein Beispiel für ganz Österreich sein. Sie sollten Erwachsenen- und Jugendbildung aber auch Unterhaltung bieten, so formulierte es der ehemalige SPÖ-Unterrichtsminister Fred Sinowatz. Helmut Andics sollte damals das Konzept in die Praxis umsetzen.

Das Kulturzentrum in Jennersdorf wurde mit einem Gasthaus verbunden. Es folgte Oberschützen mit einer Expositur der Musikuniversität Graz. Im jüngsten Kulturzentrum des Landes in Eisenstadt feierte der älteste Abonnent das 40-jährige Bestehen des KUZ Mattersburg -Michael Glocknitzer hat seit der Eröffnung ein Abo auf Lebenszeit. „Damals waren wir junge Leute und die Chance, doch ins Theater zu kommen, war uns schon etwas wert“, so Glocknitzer.

„100 Objekte – 100 Geschichten“

Sendungshinweis „100 Objekte – 100 Geschichten“, 18.4.2022, ORF 2 Burgenland

Die Mattersburger wichen seit 2014 nach Eisenstadt aus. Damals kündigte Kulturlandesrat Helmut Bieler den Abriss und einen Neubau des KUZ Mattersburg an. In der Bevölkerung gingen damals die Wogen hoch. Das Kulturzentrum Mattersburg wurde schließlich umgebaut. Im Mai 2022 wird es eröffnet – mehr dazu in KUZ Mattersburg: Bauarbeiten gehen ins Finale. Mit der Verbindung von Alt und Neu habe man eine gute Lösung gefunden, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).