Auswanderer-„Picnic“ in Moschendorf

Das jährliche Auswanderertreffen in Moschendorf heißt zwar „Picnic“, hat aber mit einer Jause auf einer Decke im Grünen nicht viel zu tun. Die Auswanderer seien grundsätzlich dort hin ausgewandert, wo schon andere aus ihrer Gegend waren – Freunde oder Verwandte, sagte Historiker Walter Dujmovits: „Die haben dann den heimatlichen Kirtag drüben auch gefeiert und zwar in Form eines ‚Picnic‘. Das hat mit unserem Picknick nix zu tun, sondern es war eine Art Heimattreffen.“

Seit 1961 laden markante Plakate zum jährlichen Treffen in Moschendorf. Veranstalter ist die Burgenländische Gemeinschaft, die den Kontakt zu den rund 160.000 Menschen mit burgenländischen Wurzeln im Ausland hält. Das erste „Picnic“ fand anlässlich des Jubiläums „40 Jahre Burgenland“ statt. Es seien sehr viele Leute aus Amerika gekommen. Nicht nur deswegen, denn sie würden regelmäßig die Heimat besuchen, so Dujmovits. Das „Picnic“ bewährte sich und wurde jedes Jahr – ohne Unterbrechung – wiederholt, bis zur Pandemie vor zwei Jahren, so der Historiker.

Besuch in der alten Heimat

Das „Picnic“ in Moschendorf ist für viele Auswanderer ein guter Grund für einen Besuch in der alten Heimat. Sie kamen meist nicht allein – auch viele Verwandten und Freunde, die hier wohnen, kamen mit, sodass es eine sehr große Veranstaltung war.

Sendungshinweis „100 Objekte – 100 Geschichten“, 7.4.2022, ORF 2 Burgenland

„Manche kommen zu bestimmten Zeiten – um dabei zu sein und damit sie viele von der Heimat treffen. Ich kenne ein Geschwisterpaar, da ist eine nach Australien ausgewandert, die andere Schwester nach Amerika. Die kommen immer gemeinsam – damit sie sich sehen und auch die alte Heimat“, so Dujmovits. Das 60. Auslands-Burgenländer-Treffen soll, wenn es die Coronavirus-Lage zulässt, heuer im Sommer stattfinden – dann heißt es wieder: „Picnic in Moschendorf!“