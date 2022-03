„100 Objekte – 100 Geschichten“

Die Rückwanderer-Uhr

Pakete aus Amerika sind in wirtschaftlich schweren Zeiten in vielen burgenländischen Familien angekommen – viele hatten Verwandte, die ausgewandert waren. Eine Uhr, die den Weg von den USA ins Burgenland gefunden hat, wird in der Familie Dujmovits in Ehren gehalten.