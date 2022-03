Vorlesetag: Lieblingsgeschichten per Video

Der österreichische Vorlesetag wurde 2018 ins Leben gerufen, um dem sinkenden Interesse am Lesen entgegenzuwirken, ganz unter dem Motto „Lesen bildet und Vorlesen verbindet“. Vorlesen ist eine Vorstufe zum selbst Lesen. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, werden später selbst zu Lesenden.

Lesen soll Spaß machen und ist die Basis für eine erfolgreiche Bildung, heißt es dazu von Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Das Ziel des Vorlesetages sei, Kinder zum Lesen zu animieren. Das Land versuche mit mehreren Maßnahmen, das Lesen zu fördern – etwa mit dem 3. Burgenländische Lesekongress am 22. und 23. April 2022, so Winkler.

Vorlesen online

Der ORF Burgenland ist, wie schon in den Jahren zuvor, wieder mit an Bord. Mit ihren Videos wollen die Redakteurinnen und Redakteure des ORF Burgenland Spaß am Lesen vermitteln und auf eine unterhaltsame Art und Weise Kinder zum Lesen bringen. Sie haben ihre Lieblingsgeschichten auf Deutsch und in den Volksgruppensprachen aufgenommen.

Michaela Frühstück

Nicole Aigner

Margot Drobits

Daniela Windisch

Elisabeth Hess

Katharina Graf-Janoska

Auch die Redakteurinnen und Redakteure der Volksgruppenredaktion machen beim Vorlesetag mit: