Michaela Krömer mit Quinoa-Salat

Zutaten:

800 – 900 g verschiedene Gemüsesorten nach Wahl (z.B. Fenchel, Melanzani, Zucchini, roter Paprika, Karotten, Pilze)

280 Kichererbsen, gekocht und abgetropft

120 g Olivenöl

3 TL Ras el Hanout (orientalische Gewürzmischung)

Salz

300 g Quinoa

Kräuter nach Wahl (z.B. Petersilie, Minze, Koriander)

Chili

Knoblauch

Cashew- oder Mandelmus

60 g Limettensaft

Granatapfelkerne

Mitja Kobal

Sendungshinweis „Mahlzeit Burgenland“, 17.03.2022

Zubereitung:

Gemüse in Scheiben bzw. Würfel schneiden. Die Kichererbsen in einer Marinade aus 60 g Olivenöl, Ras el Hanout und 1 TL Salz vermischen und im Backofen 30-40 Minuten braten. In der Zwischenzeit Quinoa in 520 g Wasser mit 1 TL Salz kochen.

Für die Marinade Kräuter, Chili und Knoblauch vermischen, mit Cashew- oder Mandelmus und 120 g Wasser erwärmen, mit Limettensaft, 60 g Olivenöl und 1 TL Salz emulgieren. Alles vermischen und mit Granatapfelkernen bestreuen.