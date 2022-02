Die burgenländische Landeshymne

Bis das Burgenland seine eigene Landeshymne bekam, dauerte es etwas – erst 1936 war es soweit. Diese wurde auch nicht von der Landesregierung in Auftrag gegeben. „Sie war keine politische Initiative von den Regierungsparteien des Landes, sondern von der Vaterländischen Front. Wichtig war sozusagen, dass in der Landeshymne der Stolz auf das Burgenland, die Zugehörigkeit zu Österreich zum Ausdruck kommt“, so Karin Sperl vom Burgenländischen Landesarchiv.

Der autoritären Einheitspartei ging es darum, den Patriotismus zu stärken. Das war auch im Schreiben an die Landesregierung festgelegt. Die Ermittlung der Hymne erfolgte in zwei Schritten. Die Text-Jury entschied sich aus 105 Einsendungen für die von Ernst Görlich, Lehrer an der katholischen Lehrerinnenbildungsanstalt in Steinberg. Die Musikjury entschied sich dann für die Komposition von Peter Zauner aus Pöttsching.

„Als dann von den über 300 Kompositionen die nähere Auswahl getroffen wurde, wollte sich die Jury überzeugen, ob die Lieder auch leicht singbar sind und suchten einen Kinderchor, um das Lied zu singen. Und der einzige Kinderchor, den es damals gab, war jener der Volksschule Pöttsching. Die Kinder probten das Lied eines Pöttschingers, ohne zu wissen, dass es dann die Landeshymne werden würde“, so Susanne Steiger-Moser, Historikerin.

Nur zwei Jahre nach ihrer Einführung wurde die Landeshymne auch schon wieder abgeschafft. Erst nach dem Zusammenbruch der Nazi-Diktatur stimmten die russischen Besatzer der Wiedereinführung der Burgenlandhymne zu. Zum 100. Geburtstag des Burgenlandes wurde die Hymne von Christian Kolonovits neu interpretiert – und auch die Volksgruppen sind dabei nun vertreten.