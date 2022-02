Buch von Clusius auf Burg Schlaining

Zunächst war der Wissenschaftler am Wiener Hof von Kaiser Maximilian I., musste aber nach dessen Tod diesen verlassenen, und kam so nach Güssing. „Er kam dann an den Hof von Balthasar Batthyany nach Güssing und somit auch auf die Burg Schlaining, wo er dieses Werk verfasst hat“, so Ausstellungsorganisatorin Theresia Gabriel.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Sendungshinweis „Burgenland heute“, 17.2.2022

„In diesem Stirpium Nomenklatur Pannonikus ist eine Auflistung, eine alphabetische Auflistung aller Pflanzen Pannoniens auf Lateinisch und auf Deutsch verzeichnet. Das ist eigentlich das älteste Pflanzen-Inventar des Burgenlandes. Es wurde 1583 in Güssing gedruckt, und dieses Werk, das hier ausgestellt ist, ist die einzige erhaltene Ausgabe dieser Auflage“, so die Ausstellungsorganisatorin.

Dem Botaniker aus Flandern verdanken wir damit nicht nur eines der ersten botanischen Nachschlagewerke aus dem pannonischen Raum, er brachte unter anderem auch die Tulpen, den Flieder und die Kartoffel als Kulturpflanze in unsere Region.