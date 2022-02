Shootingstar der Kunstszene

John Petschinger arbeitet derzeit in seinem Atelier in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) an seinen neuen Werken. Blumen sind sein Markenzeichen. Seine nächste Ausstellung trägt den Titel „Flowers for Mum“. Petschingers Mutter ist gelernte Floristin und so hatte er schon früh Kontakt mit Blumen – die Blumen kommen deshalb immer wieder in seinen Werken vor, auch weil sie ihn daran erinnern, wo er herkommt und warum er malt.

Petschingers Mutter förderte die Talente ihres Sohnes immer. Als Kind spielte der Südburgenländer in Filmen und Fernsehserien mit. Mit sechs Jahren spielte er in dem Kinofilm „Gebürtig“ mit, wo er den Sohn eines KZ-Arztes verkörperte. Er wirkte unter anderem auch in der TV-Serie „Julia“ mit Christiane Hörbiger mit. Die Schauspielerei habe ihm sehr viel Spaß gemacht, vermutlich auch, weil man sich dabei schon sehr gut selbst verwirklichen könne, so Petschinger.

Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff

John Petschinger stammt aus einer Hoteliersfamilie und arbeitete auch in dieser Branche. „Ich bin dann auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen, habe während dieser Zeit zwei Mal die Welt umrundet, habe jeden Kontinent besucht und durfte fast alle Länder dieser Welt bereisen. Dadurch konnte ich auch viele Inspirationen sammeln, von denen ich jetzt noch zehre“, schilderte Petschinger.

John Petschinger beschreibt seinen Stil

Großformatige Bilder

Nun ist der 27-jährige in der Malerei zu Hause. Seine großformatigen Bilder werden so richtig schwer, auch wenn sie auf dünnen Metallplatten entstehen. Darauf malt Petschinger abstrakt mit Acryl- und Ölfarben – das wird dann in verschiedenen Schichten mit Kunstharz übergossen – dadurch kann ein Werk bis zu 40 Kilogramm schwer werden.

Petschingers Werke sind derzeit in Zürich und Genua zu sehen. Die Ausstellung „Flowers for Mum“ kommt im Frühling nach Wien und auf Schloss Tabor im Bezirk Jennersdorf.