Die Noten von Joseph Haydn

Ein für den Laien auf den ersten Blick unscheinbares Notenblatt von Joseph Haydn, das in der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining (Bezirk Oberwart) zu sehen ist, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als etwas ganz Besonderes. Es wurde in einem Notenkonvolut der so genannten „Paukenmesse“, der „Missa Sancti Nicolai“, entdeckt – und zwar bei einer Inventur des Esterhazy-Archives.

Joseph Haydn dürfte diese Messe unter großem Zeitdruck geschrieben haben, denn das Kyrie und das „Dona nobis pacem“ haben die gleiche Melodie – und wenn man die anderen Messen von Haydn kenne, dann wisse man, dass er sich in großen Melodien und Texten ergossen habe und nie zwei Mal die selbe Melodie verwendet habe, so Ausstellungsorganisatorin Theresia Gabriel.

Von Haydn mit der Hand geschrieben

Die Messe war Haydns Dienstgeber Fürst Esterhazy gewidmet und wurde im Dezember 1772 uraufgeführt – anlässlich des Namenstages seines Dienstgebers. Bei dem Notenblatt handelt es sich um ein Autograph, also um ein von Haydn mit der Hand geschriebenes Blatt.

Es würden sich im Kirchenmusikarchiv der Esterhazyschen Sammlungen nur zeitgenössische Abschriften befinden, aber keine Autographen-Notenblätter – es sei wirklich ein außergewöhnlicher Fund, so Gabriel. Es ist ein Stück spannender Musikgeschichte – und eines von 800 Objekten der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining.