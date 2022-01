100 Objekte: Essenseinladung Major Lawrence

Gemeinsam mit den Verträgen von St. Germain und Trianon und dem Venediger Protokoll, also jenen Verträgen in denen unter anderem die Grenzziehung zwischen Ungarn und dem künftigen Burgenland festgelegt wurde, findet sich auch ein eher unscheinbares Buch. Auf der aufgeschlagenen Seite befindet sich eine Essenseinladung in Florenz aus dem Jahr 1918 und zwar an den amerikanischen Nachrichtenoffizier Major Lawrence Martin.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Sendungshinweis: „Burgenland heute“, 24.1.2022

Der „Geburtshelfer“ des Burgenlandes

Jener Major Martin war beauftragt zu erkunden welche Gebiete und Dörfer Westungarns Österreich zufallen sollen und somit das künftige Burgenland bilden werden. Der Historiker Herbst Brettl machte sich auf die Spuren des Offiziers und Geografen und verfolgte unter anderem in amerikanischen Archiven seine Arbeit nach.

Es war damals jedenfalls nicht immer leicht sich ein objektives Bild zu machen: „Wir haben einen Bericht, wo gesagt wird, man ist mit einem Auto hineingefahren, das war damals schon etwas Besonderes. Man ist in die Gemeinde gegangen, hat sich dort die Karten angesehen und hat die Bevölkerung schon vorher mobilisiert gehabt, zu schreien pro ‚Hoch Österreich‘. Das war auch in Halbturn so, auch hier hat sich die Bevölkerung vor dem Gemeindeamt versammelt, und natürlich pro Österreich Kundgebungen durchgeführt, also verbal. Die Gegner, und das waren meistens Beamte, die bei der Grundherrschaft angestellt waren, die hat man vorsorglich weggesperrt. Es gibt Berichte, dass sie angeblich in einem Ziegenstall eingesperrt waren“, so Brettl.

Dem Geburtshelfer des Burgenland, wie Major Lawrence heute auch genannt wird, wurde anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums eine weitere Ehre erwiesen. Seine Arbeit wurde im Film zum Neujahrskonzert 2021 auch musikalisch umgesetzt.