Für 30.000 Burgenländerinnen und Burgenländer wurde Chicago in den USA zur zweiten Heimat. Josef Zambach gehörte zu denen, die wieder zurück ins Burgenland kamen und ihm ist es zu verdanken, dass es in Kittsee den Ortsteil Chikago gibt. Josef Zambach wollte nicht auswandern, sondern als gefragter Gastarbeiter Geld verdienen. Er wohnte damals – so wie viele Auswanderer aus dem Burgenland – in der rasch wachsenden South Side of Chicago. Nach der Hochzeit und der Geburt seiner Tochter kam die Familie 1902 zurück in das Burgenland.

Mit K wegen Aussprache

Als Josef Zambach wieder in Kittsee war, bemerkte er, dass hinter dem Friedhof gebaut wurde und ein neuer Ortsteil entstand, erzählt die Ortschronistin Irmgard Jurkovich. „Wahnsinn, diese Bautätigkeit, wie bei uns in Amerika in Chicago“, sei seine Reaktion gewesen. Und so bekam der Ortsteil seinen Namen. Wegen der Aussprache habe man sich damals für die Schreibweise mit K etnschieden, so die Ortschronistin.

Sendungshinweis „100 Jahre – 100 Plätze“, ORF Burgenland, 13.12.2021

Chikago in Kittsee hat eine Main Road und sieben Straßen – also eine Struktur fast wie das „echte“ Chicago und Chicago in den USA ist heute kein Sehnsuchtsort mehr für burgenländische Auswanderer, sondern ein beliebtes Reiseziel.