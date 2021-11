Vereinsfest: FF Oberdrosen gewinnt letzten 1.000 Euro

Auch die letzte Woche des ORF-Burgenland-Vereinsfestes war eine außergewöhnlich spannende. Luca Poglitsch von der FF Oberdrosen ließ seiner Gegenkandidatin, Traude Neugebauer-Lang von den Rosalia Sqaure Dancers, allerdings punktetechnisch schon in den ersten Spielrunden keine Chance. Er konnte mit einer eindeutigen Führung ins Finale gehen. Damit war der Gewinn des letzten Vereinstausenders auch schnell besiegelt.

ORF/Marin Berlakovich

Insgesamt 60 Anmeldungen

Der ORF Burgenland bedankt sich herzlich bei allen 60 Vereinen, die sich insgesamt für das ORF-Burgenland-Vereinsfest angemeldet haben. „Es waren zehn vor allem spannende, sehr lustige und abwechslungsreiche Wochen, mit zehn glücklichen Gewinnern und zehn leicht enttäuschten Verlierern. Ich bin generell überwältigt, wie viele Vereine im Burgenland sich für das Vereinsfest angemeldet haben – von Sportclubs über Musikvereine, Fischervereine, Feuerwehren bis hin zu gemeinnützigen, wohltätigen Vereinen. Und hier gibt es nur eines zu sagen: Danke für so viel Mitmachfreude und Spiellust“, so Spielleiter und Organisator, sowie ORF-Burgenland-Moderator Marin Berlakovich.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF/Marin Berlakovich ORF/Marin Berlakovich ORF/Marin Berlakovich ORF/Marin Berlakovich ORF/Marin Berlakovich ORF/Marin Berlakovich ORF ORF/Marin Berlakovich ORF/Marin Berlakovich ORF/Marin Berlakovich

Spannende Fakten und viel Humor

„Wir sind dankbar und glücklich über die vielen Vereinsmitglieder, die sich bei dieser Aktion beworben haben. Die Spielerinnen und Spieler haben uns in den vergangenen Wochen mit interessanten Fakten, Spannung und vor allem viel Humor begleitet. Es hat einfach Spaß gemacht ihnen zuzuhören. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten und auch unserem Kooperationspartner“, so ORF-Burgenland-Programm-Chefin Ursula Hofmeister über die Aktion.

Aber bei der Aktion geht es nicht nur um Spiel und Spaß, resümierte ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics: „Die Vereine sind wichtige gesellschaftliche Säulen im Burgenland. Mit unserem spannenden und lehrreichen Gewinnspiel bitten wir sie vor den Vorhang und zeigen die Vielfalt der Vereine im Burgenland.“