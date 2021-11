„100 Jahre – 100 Plätze“

Der Friedrichshof in Zurndorf

Ein stillgelegter Gutshof hat in den 1970er Jahren den Künstler Otto Muehl nach Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See gezogen. Er war einer der Protagonisten des Wiener Aktionismus und wollte auf dem Friedrichshof ein alternatives Gesellschaftsmodell etablieren. Das Experiment scheiterte letztendlich.