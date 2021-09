Hannes Tschürtz: 20 Jahre „Ink Music“

Hannes Tschürtz hat in den vergangenen Jahren musikalische Erfolgsgeschichten mitgeprägt. 2001 hat der heute 44-Jährige die Plattenfirma „Ink Music“ gegründet: „Ich hab in den 90er-Jahren in Wiesen bei den Festivals gearbeitet und hab da erste Musikluft geschnuppert und Bands kennen gelernt, unter anderem ‚Garish‘. 2001 hat dann eine andere burgenländische Band ‚Zeronic‘ ein Label gebraucht. Es hat sich niemand gefunden, es gab kaum jemanden, der die Platte veröffentlichen wollte. Daher haben wir es einfach selber gemacht. Das war der Gründungsmoment“, so Tschürtz.

ORF

Langer Weg, bis ein Album erscheint

Neben ‚Garish‘ und ‚Ja, Panik‘ haben Bands wie ‚Bilderbuch‘ ihre ersten Alben bei Tschürtz herausgebracht. Tschürtz wird ein gutes Gespür für Nachwuchstalente nachgesagt. „Man geht mit offenen Augen und Ohren durch die Musikwelt und gehört im erweiterten Sinn zur Musikcommunity in Wien dazu. Das sind dann aber meistens sehr lange Prozesse: Zum ersten Mal von einer Band etwas hören bis hin zu dem Punkt, dass eine Platte rauskommt“, so Tschürtz.

ORF

Sieben Mitarbeiter sind bei Tschürtz im Büro in Wien angestellt. Bis die Platte eines Künstlers tatsächlich erscheint, ist es ein langer Prozess. Von den Aufnahmen der Musik bis zum Zeitpunkt, an dem das Album im Handel ist und in den Medien vorkommt, ist es ein langer Prozess. „Das sind ganz, ganz viele Rädchen“, erklärt Tschürtz.

Coronavirus verändert Musikgeschäft

Zuletzt wurden „My Ugly Clementine“ mit der Burgenländerin Mira Lu Kovacs als bestes Indie-Album Europas ausgezeichnet – mehr dazu in My Ugly Clementine für Indie-Album des Jahres geehrt. Das Coronavirus hat die Musikbranche zuletzt stark verändert.

ORF

„Wenn man heute auf ein Konzert geht, merkt man, dass die Leute sehr viel vorsichtiger und umsichtiger sind und dass der Andrang natürlich noch bei weitem nicht so ist wie früher. Das wird eine große langfristige Veränderung bleiben, wo eigentlich noch keiner weiß, was genau das heißt und mit sich bringt“, so Tschürtz. „Ink Music“ konnte die Krise jedenfalls gut überstehen. Wegen Corona wird der runde Geburtstag erst im kommenden Jahr gefeiert.