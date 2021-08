Sommergespräche auf Burg Schlaining

Die Gespräche finden heuer auf Burg Schlaining statt. Hier ist auch die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Burgenland“ zu sehen, die am 14. August eröffnet wird. Der erste Gast ist Alexander Petschnig (FPÖ), danach folgen im Wochenrhythmus Regina Petrik (GRÜNE), Christian Sagartz (ÖVP) und Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Start am 11. August

Die ORF Burgenland-Sommergespräche starten am Mittwoch, dem 11. August 2021. Die Gespräche sind wöchentlich in „Burgenland heute“ zu sehen. Auch in Radio Burgenland sind sie zu hören und ebenfalls im Internet nachzulesen.

ORF

Spannende politische Gespräche

Obwohl keine unmittelbare Wahl bevor steht, wird es spannende politische Gespräche geben. Von der Bewältigung der Coronavirus-Krise, bis zur ersten Bilanz der SPÖ-Alleinregierung spannt sich die Themenpalette, wobei auch persönliche politische Ziele im Mittelpunkt stehen werden. Auch die Bundespolitik wird Thema sein: wie wird es mit der türkis-grünen Regierung weitergehen und was könnte das für das Burgenland bedeuten?

ORF

Die Termine der Sommerinterviews: