Fünf Neuinfektionen

18.039 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 46. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle bleibt beträgt 18.428. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sechs an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind zwei in intensivmedizinischer Behandlung. 172 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

272.271 Impfdosen verabreicht

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 151.344 Personen über das Land Burgenland, davon erhielten 120.927 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 272.271 Impfdosen verabreicht. Laut AGES-Morgenauswertung betrug die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 9,1.