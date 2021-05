„100 Jahre – 100 Plätze“

Das Martinsschlössl in Donnerskirchen

Im Martinsschlössel in Donnerskirchen herrschten einst Ritter und Freiherren – vom ehemaligen Gutshof und späteren Renaissanceschloss ist heute nicht mehr viel übrig. Wein, Kultur und Kulinarik haben in diesen historischen Mauern schon immer eine große Rolle gespielt und so ist es auch heute noch.