Meierhof in Pöttsching

Konzerte, Ausstellungen, Tagungen, private Feiern – der Meierhof ist ein Multifunktionszentrum und er hat in gewisser Weise auch zum Entstehen der burgenländischen Landeshymne beigetragen. „Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren hier zwei Familien, die eigentlich die musikalische Tradition in Pöttsching begründet haben. Das waren die Gründerfamilien der Zuckerfabrik in Hirm, und die haben sehr viel beigetragen zur Begründung der musikalischen Tradition in Pöttsching“, erzählte die Historikerin Susanna Steiger-Moser.

Sendungshinweis „Burgenland heute“, 22.4.2021

Peter Zauner Stube im Meierhof

Auch die erste burgenländische Bauernkapelle entstand in Pöttsching, sie wurde vom Komponisten Peter Zauner gegründet. Seine Stube, in der er wahrscheinlich auch die Landeshymne komponiert hat, wurde im Meierhof nachgebaut. In der Peter Zauner Stube findet man alles, was an den Komponisten erinnert. Alle Gegenstände wurden aus seinem Haus in den Meierhof gebracht. Die Kriterien für den 1935 ausgeschriebenen Kompositions-Wettbewerb waren streng. „Es durfte kein Marsch sein, und das Lied musste leicht sangbar sein.“