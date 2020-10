Politik

Landtag beschließt Biowende in Pflichtschulen

Im Landtag am Donnerstag stehen sieben Gesetzesbeschlüsse auf der Tagesordnung – etwa die Biowende in den Pflichtschulen. In einer Dringlichen Anfrage an den Landeshauptmann will die ÖVP Auskunft über die Landes-Neuverschuldung und die SPÖ ist für einen „Freiwilligenpasses“.