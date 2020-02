Heuer weniger Wintervögel gezählt

In Summe haben die Burgenländerinnen und Burgenländer mehr als 17.500 Vögel in ihren Gärten gezählt – durchschnittlich 34 pro Zählstelle. Das entspricht einem Minus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut dem burgenländischen Landesstellenleiter von BirdLife Daniel Leopoldsberger ist der Rückgang dem milden Winter geschuldet. Dieser habe sich natürlich auch auf das Verhalten der Vögel niedergeschlagen. Es seien um zehn Prozent weniger Vögel im Zeitraum der Zählung zu den Futterhäuschen gekommen, weil der Anspruch auf Nahrung nicht so groß gewesen sei.

BirdLife/H.M. Berg

Kohlmeise und Sperling an der Spitze

Denn ohne Frost oder einer geschlossenen Schneedecke finden die Vögel genügend Futter in der freien Natur. Die Tiere sind nicht auf Futterhäuschen in Gärten angewiesen und bleiben weg von Siedlungsgebieten. Der am häufigsten gezählte Vogel im Burgenland ist die Kohlmeise, gefolgt von Haussperling und Feldsperling.

Im Burgenland nahmen 661 Personen an der Wintervogelzählung teil. Gezählt wurde von 4. bis 6. Jänner diesen Jahres. Die Zählung funktioniere so, dass man sich innerhalb der drei Tage eine Stunde auswähle und in dieser Stunde beobachte man durchgehend die Zählstelle und schaue, wie viele Vögel einer Art gleichzeitig anwesend seien, erklärte Leopoldsberger.