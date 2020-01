Vorgezogener Wahltag am 17. Jänner

Bei der Landtagswahl sind 250.181 Menschen wahlberechtigt. Rund 232.000 davon mit Hauptwohnsitz im Burgenland, an die 17.900 Personen sind mit einem Nebenwohnsitz wahlberechtigt. Am vorgezogenen Wahltag, dem 17.Jänner, hat in jeder Gemeinde mindestens ein Wahllokal geöffnet.

Mindestens zwei Stunden geöffnet

„An diesem Tag hat in jeder Gemeinde des Burgenlandes zumindest ein Wahllokal mindestens für zwei Stunden offen zu haben, jedenfalls in der Zeit zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. Die Gemeinden haben die Möglichkeit, mehrere Wahllokale aufzusperren, sie haben auch die Möglichkeit die Öffnungszeiten länger auszudehnen “, so die Landeswahleiterin Brigitte Novosel. Bis Sonntag, dem 12.Dezember müssen die Gemeinden festlegen, wann die Wahllokale geöffnet haben.

ORF/Andreas Berger

Am vorgezogenen Wahltag kann ausschließlich persönlich gewählt werden. Eine Stimmabgabe mit Wahlkarte ist daher nicht möglich. Auch die Abgabe einer Briefwahlkarte ist nicht erlaubt – Briefwahlkarten müssen bis 24. Jänner bis spätestens 14.00 Uhr, also zwei Tage vor dem Wahlsonntag, bei der Gemeinde eingelagt sein. Wahlkarten können schriftlich noch bis 22. Jänner, mündlich bis zum 24. Jänner beantragt werden.

Illedits: Möglichst hohe Wahlbeteiligung

Mit dem vorgezogenen Wahltag wolle man eine möglichst hohe Beteiligung bei jeder Wahl ermöglichen, weil das Wahlrecht das stärkste Mitbestimmungsrecht in einer Demokratie sei, so Gemeindereferent, Landesrat Christian Illedits (SPÖ).