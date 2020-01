LBL: Kölly will zum dritten Mal in Landtag

Köllys früherer Wegbegleiter, der pensionierte Richter Wolfgang Rauter, ist schon länger in Politik-Pension. Auch der ehemalige LBL-Kollege Gerhard Hutter hat Manfred Kölly den Rücken gekehrt. Die langjährige „Nummer 2“ der LBL ist im Februar überraschend aus der Liste ausgestiegen. Der Bad Sauerbrunner Bürgermeister kandidiert nun für die SPÖ – mehr dazu in Überraschung: Hutter verlässt LBL und Gerhard Hutter kandidiert für SPÖ.

Manfred Köllys Bündnis Liste Burgenland ist die einzige wahlwerbende Liste, die nicht auch im Nationalrat vertreten ist. Kölly und mehrere weitere LBL-Kandidaten waren früher in der FPÖ oder beim BZÖ, etwa der Listen-Zweitplatzierte Jörg Steiner. Gemeinsam wollen sie den Freiheitlichen nun Stimmen streitig machen: „Wir sehen, wie gewisse Parteien jetzt sehr dahintaumeln, und da werden wir unsere Stimmen von der Bevölkerung abholen. Aber auch von den Nichtwählern, die überzeugt sind, dass man was in diesem Land machen muss“, so Kölly.

Drittes Mandat als Wahlziel

In Deutschkreutz ist Manfred Kölly als direkt gewählter Bürgermeister eine Macht, auch wenn ein von ihm unterstütztes Krematoriums-Projekt bisher nicht umgesetzt werden konnte – mehr dazu in Krematorium Deutschkreutz: Widerstand wächst. Darüber hinaus musste Kölly zuletzt in die Bürgermeister-Stichwahl. Die Wahl wurde wegen Manipulationsvorwürfen wiederholt, die Staatsanwaltschaft ermittelt seit zwei Jahren gegen Manfred Kölly – bisher ohne Anklage – mehr dazu in Deutschkreutz: Kölly gewinnt Stichwahl.

Wahlziel der Partei ist es, ein drittes Mandat zu erreichen. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2015 konnte die LBL leicht zulegen und erreichte 4,8 Prozent bzw. zwei Mandate. Das Wahlkampf-Budget liegt laut eigenen Angaben bei 250.000 Euro. Im Vordergrund stehen persönliche Auftritte in den Gemeinden.