Landeswahlvorschläge abgegeben

Die sechs Parteien, die Kreiswahlvorschläge eingereicht haben, haben auch einen Landeswahlvorschlag abgegeben. Es ist laut der Landeswahlleiterin Brigitte Novosel keine Partei dazugekommen. Die SPÖ tritt am 26. Jänner mit der Bezeichnung „Liste Doskozil – SPÖ Burgenland“ an. Die ÖVP kandidiert als „Die Neue Volkspartei – Team Burgenland“. Bei der FPÖ steht „Freiheitliche Partei Österreichs“ auf dem Stimmzettel. „Die Grünen – Die Grüne Alternative“ lautet die Parteibezeichnung der Grünen. Als „LBL – Bündnis Liste Burgenland“ tritt die LBL an. NEOS kandidieren als „NEOS – Das Neue Burgenland“.

Landeswahlvorschlag Voraussetzung für Restmandate

Ein Landeswahlvorschlag ist Voraussetzung dafür, an der Verteilung der Restmandate auf Landesebene teilnehmen zu können. Um eine Landesliste einzureichen, muss eine Partei zumindest in einem Bezirk einen gültigen Kreiswahlvorschlag abgegeben haben – also dort kandidieren.Bei dieser Wahl treten alle Parteien in sämtlichen Wahlkreisen an. Die Landeswahlvorschläge werden am 31. Dezember – einen Tag nach den Kreiswahlvorschlägen – in einer Sitzung der Landeswahlbehörde abgeschlossen. Damit ist die Listenerstellung dann beendet.