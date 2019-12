Die Kandidaten der Parteien

Die Liste der Burgenländischen Grünen wurde bereits vorgestellt und ist durchaus prominent besetzt: Neben Spitzenkandidatin Regina Petrik und dem Abgeordneten Wolfgang Spitzmüller finden sich einige bekannte Namen unter den – mehrheitlich weiblichen – 72 Kandidaten. Die Komponistin Mirjam Mikacs aus Baumgarten etwa, oder die Leiterin des Gewaltschutzzentrums Annemarie Reiss aus Litzelsdorf. Bekanntester Name ist wohl Olympiasieger Georg Tischler aus Gols – mehr dazu in Landtagswahl: Grüne stellen Kandidaten vor.

Auch beim Bündnis Liste Burgenland (LBL) befinden sich bekannte Namen auf der Liste: Der ehemalige FPÖ-Politiker Franz Strobl war bis vor kurzem noch für die Freiheitlichen im Jennersdorfer Gemeinderat vertreten, ebenso Martin Sandhofer aus Purbach. Die Nummer 2 ist Jörg Steiner, der 41-Jährige war 2008 BZÖ-Obmann im Burgenland.

Nakovits und Tayari kandidieren für LBL

Schon seit Juni an Bord ist Maria Nakovits. Die Gemeinderätin in Neusiedl am See hat im Vorjahr für Aufsehen gesorgt, als sie aus der FPÖ ausgetreten ist – mehr dazu in Parteiaustritte: Knalleffekt in FPÖ Neusiedl. Nun möchte Nakovits – die auch schon in der Landesregierung gearbeitet hat – den Sprung in den Landtag schaffen. Ebenfalls auf der Liste der LBL befindet sich die Ex-Büroleiterin von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz, Edith-Sara Tayari. Sie ist Ende November des Vorjahres aus der FPÖ ausgetreten – mehr dazu in Büroleiterin von Tschürtz tritt aus FPÖ aus.

Die Nummer 5 auf der Liste, der Mattersburger Peter Pregl, hat seine Kandidatur laut Medienberichten zurückgezogen – er ist aber dennoch noch auf der eingereichten Liste angeführt. Auch Herbert Schütz aus Rohrbach hat seine politische Heimat in der FPÖ. Obwohl er bei Pressekonferenzen immer im Doppel mit Spitzenkandidat Manfred Kölly auftritt, kandidiert er nur auf Platz 11 der Landesliste.

NEOS: Posch erstmals Spitzenkandidat

Die NEOS schließlich schicken Landessprecher Eduard Posch zum ersten Mal ins Rennen als Spitzenkandidat – mit dem Versuch, die Pinken erstmals in den Landtag zu bringen. Posch ist seit 2014 bei den NEOS aktiv, seit 2017 gehört er dem Gemeinderat in Pinkafeld an. Im Juli 2019 wurde er zum Landessprecher von NEOS Burgenland gewählt.