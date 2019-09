Zutaten:

12 grüne Feldpaprika (ev. ¼ rot und ¾ grün gemischt)

2 Paar Debreziner Würstel (entfällt bei fleischlos)

Zwiebel

5-6 gut gereifte Paradeiser

1 kg Erdäpfel mit Schale, gekocht

3-4 EL Öl

Schnittlauch, Salz & Pfeffer

ev. 1 EL Schlagobers

Margarine

Sendungshinweis „Mahlzeit Burgenland“, 02.09.2019

Zubereitung:

Zwiebel grob hacken, Paprika, zuerst halbieren und entkernen, dann „nuddelig“ und Paradeiser „würfelig“ schneiden. Debreziner in kleine Scheiben schneiden, Öl in der Pfanne erhitzen und Zwiebel anschwitzen. Paprika und Paradeiser dazu und dünsten. Öfters umrühren, mit Salz und Pfeffer würzen, bald bildet sich Eigensaft. Wenn die Paradeiser verkocht und der Paprika weich ist, kann mit Schlagobers verfeinert werden, geschnittene Würstel dazu, kurz aufkochen. Erdäpfel halbieren, in der Pfanne mit der Schnittfläche nach unten braten und mit Margarine erhitzen.

Beilage:

Statt Erdäpfeln kann auch Brot serviert werden.

Tipp:

Kann als leichte Hauptspeise od. als Sauce zum Braten od. Grillfleisch gereicht werden.