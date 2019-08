„AQUA“ wird seit 2017 umgesetzt. Zielgruppe sind Arbeitslose ohne Ausbildung oder solche, die trotz abgeschlossener Ausbildung nicht vermittelbar sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergreifen einen Lehrberuf und kommen in Kontakt mit Firmen, die eine Fachkraft suchen. Die Bedürfnisse der Unternehmen und der Arbeitssuchenden würden punktgenau erfüllt, deshalb funktioniere das Projekt so gut, sagte der Leiter des AMS Oberwart, Dietmar Strobl. Der Erfolg sei in erster Linie an den Zahlen messbar. Seit 2017 hätten 40 Personen das Projekt verlassen und die Arbeitsaufnahmequote betrage 90 Prozent.

Sehr gute Chancen für Job im Ausbildungsbetrieb

Neun von zehn Absolventinnen und Absolventen werden also von jenen Betrieben angestellt, in denen sie das Praktikum gemacht haben. Während der Lehrzeit, die 18 Monate dauert, bekommen sie weiterhin die Arbeitslosenunterstützung. Einen Teil der Kosten übernehmen die Unternehmer.

Unternehmen und Arbeitslose profitieren

Anita Bauer aus Pinkafeld zum Beispiel machte über AQUA eine Lehre als Augenoptikerin. Man müsse sehr viel lernen, das habe sie ein bisschen unterschätzt, denn sie habe vorher 20 Jahre nicht viel gemacht, doch es sei sehr interessant. Sie arbeitet nun in der Praxis des Augenarztes Mostafa Othman in Oberwart. Frau Bauer und er selbst hätten beide sehr profitiert, so der Arzt. Sie habe einen Teil ihrer Ausbildung bei ihm gemacht und einen Teil in der Optiker-Schule. Heuer haben im Rahmen des AQUA-Projekts bereits 40 Arbeitslose mit einer Lehre begonnen.