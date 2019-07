Während ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei seinem letzten Besuch im Burgenland nicht von einer Wahlkampfveranstaltung sprechen wollte, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Schandorf recht deutlich: „Ich glaube, jeder der sagt, wenn er jetzt unterwegs ist, jeder Politiker oder Politikerin, dass das nicht ein Teil des Wahlkampfes ist, sagt nicht ganz die Wahrheit.“

ORF/Herbst

„Menschen Angst vor Zukunft nehmen“

Eine Kinderbetreuungseinrichtung und ein Pflegezentrum standen am Montag auf dem Besuchsplan. Auf die Frage, ob die SPÖ im Wahlkampf voll auf das Thema Soziales setzen wird, sagte Rendi-Wagner: „Ich möchte, dass die Menschen keine Angst vor der Zukunft haben, sich auf die Zukunft freuen. Da müssen wir zum Einen ansetzen bei den Kindern und bei den Jugendlichen, deswegen stehen hier heute die Kinder im Mittelpunkt, und bei der zweiten Station die Älteren, die oft Angst haben, wenn sie pflegebedürftig werden, ihren Familien zur Last zu fallen, es sich nicht leisten zu können. Diese Angst müssen wir den Älteren und den Jungen nehmen“.

ORF/Herbst

Die SPÖ-Vorsitzende nahm auch zur aktuellen Schredder-Affäre Stellung – dabei geht es um einen Mitarbeiter des Kanzleramts, der nach dem Platzen der ÖVP-FPÖ-Regierung eine Festplatte schreddern ließ – mehr dazu in Kurz-Mitarbeiter geriet ins Visier der Polizei. „Die große Frage ist: Wurde hier etwas verheimlicht, gibt es hier etwas zu verheimlichen? Ich vertraue hier in die Ermittlungen der Justiz. Wir persönlich werden natürlich auch eine parlamentarische Anfrage an das Bundeskanzleramt richten“, so Rendi-Wagner.