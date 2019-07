Mit fünf Jahren begann Pinter mit dem Tennis. Heute ist der Sport für ihn mehr als nur ein Hobby. Das beweist er derzeit auch beim „Europe Junior Classic“ in Oberpullendorf. An dem gut besetzten, internationalen Turnier nehmen Spielern aus 35 Nationen teil. Der junge Schattendorfer steht nach klaren Siegen gegen den Ungarn Felix Knoth und den Rumänen Alexandru Predoi bereits im Achtelfinale. Er trainiere jeden Tag zwei bis drei Stunden in der Südstadt, das sei schon sehr intensiv. Jetzt in den Ferien sei es leichter.

ORF

Pinter gehört zu Top-drei in Österreich

Ohne die Unterstützung seiner Eltern, könnte Pinter seinen Traum nicht leben. Denn er muss Woche für Woche zu einem anderen Turnierort reisen – das ist kostspielig und zeitaufwendig. Tägliches Training, die Plätze und Trainer müssten bezahlt werden, im Winter komme dann noch die Halle dazu und dann müsse man noch teilweise privat zu den Turnieren fahren und alles selber organisieren, sagte Vater Erwin Grafl. Piet Luis Pinter zählt im U14-Bereich in Österreich zu den Top-drei-Spielern.

ORF

Güssinger träumt von Top-100

Auch der 13-jährige Benedikt Szerencsits aus Güssing ist ein burgenländisches Nachwuchstalent im Tennis. In Oberpullendorf schied er zwar schon in Runde eins aus, doch sein großes Ziel ist es, irgendwann einmal in den Top-100 der Tennisweltrangliste zu spielen.