Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde am Donnerstag zu einer Katzenrettung auf einem Parkplatz in Oberwart alarmiert. Am Einsatzort wurde eine junge Katze, die im Bereich des Kühlergrills eines Autos eingeschlossen war, von der Feuerwehr und der Polizei unverletzt gerettet.

Stadtfeuerwehr Oberwart

Bei der Rettung mussten Teile des Fahrzeuges abgebaut werden. Wie die Katze in den Bereich kam ist nicht bekannt. Die Fahrzeuglenkerin, die aus Glashütten nach Oberwart fuhr, bemerkte erst beim Aussteigen das Miauen der Katze und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die Stadtfeuerwehr Oberwart war mit sieben Mann im Einsatz.