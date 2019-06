Ein Mitglied im Netzwerk ist der Genussladen „G’sundes Eck“ von Andrea-Rosa Rittnauer-Sodner in Matterburg. Der kleine Supermarkt wird hauptsächlich von Bauern aus der Region beliefert. Zu kaufen gibt es Milchprodukte, Brot, Gemüse, Obst und Nudeln. Ziel ist es, dass die Anbieter maximal eine Autostunde entfernt sind.

Auf Verpackungsmaterial verzichtet Frau Rittnauer-Sodner weitgehend: „Weil ich Körbe sammle, habe ich sehr viele Körbe, die ich auch verborge. Obst und Gemüse wird entweder in Papier eingepackt, oder man bring Behältnisse mit“, so Rittnauer-Sodner. Früher war sie Bankangestellte. Mit dem Geschäft hat sich Rittnauer-Sodner sich zwei Träume erfüllt: Den von der Selbstständigkeit, und den, die Welt ein bisschen besser zu machen.

„Man braucht nicht bei Amazon bestellen“

Diesen Traum teilt sie mit Elisabeth Nussbaumer aus Weppersdorf. Sie betreibt die Plattform „Nachhaltig Burgenland“, auf dem neben dem Mattersburger Genussladen hunderte Anbieter und Tipps für ein umweltfreundliches Leben zu finden sind.

„Da gehören die Bio-Direktvermarkter dazu, die Bauernläden oder eben das Geschäft von Frau Rittnauer-Sodner. Aber auch Second Hand-Läden und gemeinnützige Initiativen wie etwa die Pannonische Tafel. Wir haben bereits so viel im Burgenland, ich braucht nicht bei Amazon bestellen. Es liegt meistens alles vor der Haustür“, so Elisabeth Nussbaumer.

Frau Nussbaumer verdient mit der Plattform kein Geld. Ausschließlich ehrenamtlich funktioniert auch das „Bring-und-Nimm“-Geschäft in Pöttelsdorf, das ebenfalls bei „Nachhaltig Burgenland“ vertreten ist. Im Second-Hand-Shop gibt es Kleidung, Taschen, Schuhe, Spielzeug und Elektrogeräte. Kunden, die brauchbare Dinge vorbeibringen, dürfen im Gegenzug andere Gegenstände mitnehmen. Das sei besser als immer wieder neues Zeug zu kaufen.

Zweite Chance für Produkte

„Ich denke an die Greta aus Schweden. Die sagt: Die Jugend hat Probleme, wenn wir weiter so mit den Ressourcen umgehen und durch unser Einkaufsverhalten die Umwelt verschmutzen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute die gesellschaftliche Verantwortung mittragen“, so Christine Koblmiller.

Der „Bring-und-Nimm“-Shop hat auch eine kleine Werkstatt. Hier nähen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Stoff-Reste um und verleihen ihnen ein zweites Leben, etwa als Kinderschürzen. Der Gedanke: Was schon einmal produziert wurde, soll eine zweite Chance bekommen – anstatt einfach nur weggeworfen zu werden.