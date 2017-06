Fulltime-Job: Alleinerziehender Vater

Im Burgenland gibt es laut Statistik Austria insgesamt 2.000 alleinerziehende Väter. Einer davon ist der 39-jährige Walter Fischer aus Güssing. Er schupft den Haushalt und die Erziehung der Kinder fast ganz alleine.

Fischer ist einer von 100 Vätern im Burgenland, der Alleinerzieher von gleich drei Kindern im Kindesalter ist. Seine Beziehung ging vor vier Jahren in die Brüche, dass die Kinder nach der Trennung bei ihm bleiben, war für alle Beteiligten von Anfang an klar. „Nachdem der Bezug der Kinder zu mir schon seit der Geburt größer war, war es logisch, dass die Kinder beim Papa“, so Fischer im Interview.

Vatertagsgedicht Der Jüngste hat die letzten Tage brav und heimlich das Vatertagsgedicht geübt, das er auch uns nicht vorenthalten will.

Unterstützung vom Jugendamt

„Es ist eine gewaltige Herausforderung und man hat sicher einwenig Bammel davor. Man kriegt als alleinerziehender Vater aber sehr viel Unterstützung, auch von außen. Mir hat das Jugendamt von Anfang an sehr gut weitergeholfen. Das nimmt ein wenig den Druck“, so der dreifache Vater.

Alleinerziehende Österreich: 309.000 Gesamt

261.000 Mütter

48.500 Väter Alleinerziehende Burgenland: 10.300 Gesamt

8.300 Mütter

2.000 Väter (Quelle: Statistik Austria)

Das Jugendamt stellt ihm auch eine Tagesmutter zur Verfügung, die aushilft, wenn Fischer noch arbeiten ist. Denn der Solo-Papa muss auch auf seine 40 Arbeitsstunden pro Woche kommen, damit sich die alleinige Obsorge auch finanziell ausgeht. Er ist Gartengestalter. Nach der Arbeit holt er die Kinder vom Kindergarten bzw. von der Tagesmutter ab. Das Abendprogramm: Haushalt und viel Zeit mit den Kindern verbringen.