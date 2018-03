Ziegler/Kiefer wollen bei WM Kür laufen

Die burgenländische Eiskunstläuferin Miriam Ziegler startet mit ihrem Partner Severin Kiefer diese Woche bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Mailand. Das große Ziel der beiden Paarläufer ist das Erreichen der Kür.

Bei den olympischen Winterspielen in Pyoengchang verpasste das Paar Ziegler/Kiefer die Kür durch einen Sturz des 27-jährigen Salzburgers im Kurzprogramm, bei den Weltmeisterschaften in Mailand wollen die beiden aber den Traum von der Kür wahr machen - mehr dazu in Ziegler/Kiefer verpassen Quali für Kür.

Für Ziegler/Kiefer ist es mittlerweile die fünfte Weltmeisterschaftsteilnahme. Das Paar bereitete sich mit den deutschen Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot vor. Am Dienstag trainieren Ziegler und Kiefer noch auf dem Mailänder Eis, am Mittwochabend um 18.00 Uhr laufen sie dann das Kurzprogramm.