Karl Schillinger und veganes Tiramisu

Aus Tierliebe hat der Weinviertler Karl Schillinger das familiäre Landgasthaus auf vegane Hausmannskost umgestellt und ist damit zu einem Star der kulinarischen Szene geworden. Er serviert Veganes Tiramisu.

Zutaten:

200 g Tofu, natur

1 Packung Sojaobers (250 g)

7 EL Kristallzucker

250 g vegane Margarine, zimmerwarm

40 ml Orangennektar

80 ml Schankrum, alternativ einige Tropfen Rum-Aroma

1-2 Pkg Zwieback

250 ml Espresso, kalt

Kakopulver

Zubereitung:

Eine große Schüssel bereitstellten und darin Tofu, Sojaobers, Kristallzucker, vegane Margarine, Orangennektar und Rum vermengen und mit dem Mixer bei hoher Drehzahl glattmixen. Zwieback auf einer Seite kurz in Kaffee tunken und in eine Auflaufform flach auflegen.

Sendungshinweis „Mahlzeit Burgenland“, 20.02.2017

Sobald eine Schicht Reihe an Reihe voll ist, mit einem Teil des Gemixten bedecken, gerade so viel, dass die Zwieback-Lage bedeckt ist. Danach eine weiter Schicht Zwieback auflegen und so fortfahren, bis insgesamt etwa drei Schichten aufliegen. Zum Schluss mit Kakaopulver bestreuen. Über Nacht im Kühlschrank rasten lassen.

Beilage:

Frische Erdbeeren