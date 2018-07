Strem: Polizisten retten brennende Frau

In Strem (Bez. Güssing) wurden zwei Polizeibeamte zu Lebensrettern. Auf ihrer Patrouille nahmen sie eine Rauchwolke wahr. Am Brandort fanden die beiden Männer eine Frau am Boden liegend vor, ihre Haare sowie ihre Kleidung standen bereits in Flammen.

Die beiden Polizisten Günter Kroboth und Gottfried Gratzl reagierten schnell: sie zogen die 73-jährige Frau aus dem Feuer und leisteten Erste Hilfe. Die Frau wurde in das Krankenhaus Güssing gebracht, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und ist bereits wieder ansprechbar, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Der Brand, der sich auf einer Fläche von rund 1.700 Quadratmetern ausgebreitet hatte, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Strem gelöscht. 15 Mann waren im Einsatz.

Landespolizeidirektion Burgenland

Sowohl Kroboth als auch Gratzl stammen aus Eberau (Bezirk Güssing). Die beiden Männer arbeiten seit 26 bzw. 27 Jahren als Polizeibeamte. Als Lebensretter waren sie am Dienstag zum ersten Mal im Einsatz.