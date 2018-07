Tausende Zigaretten aus Trafik-Lager gestohlen

Einbrecher sind in der Nacht auf Montag in das Lager einer Trafik in Neusiedl am See eingedrungen und haben dort mehrere tausend Zigaretten und Zigarren mitgenommen. Der Wert der gestohlenen Tabakwaren beläuft sich auf einen hohen, fünfstelligen Eurobetrag.

Die Einbrecher hatten das Blechdach des Lebensmittelmarktes aufgeschnitten und waren so in das Innere gelangt. „Die Täter sind nach der ‚Rififi-Methode‘ in das Gebäude eingedrungen“, meinte Polizeisprecher Helmut Greiner. Aufgrund der Menge an Zigaretten und Zigarren dürfte ein Kleintransporter oder Ähnliches für den Abtransport verwendet worden sein. An der Tat sollen mindestens drei Personen beteiligt gewesen sein. Das Landeskriminalamt ersucht um sachdienliche Hinweise.